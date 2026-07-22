Дегтярёв сравнил заявления Плющенко с позицией релокантов и пригрозил, что народ всё помнит

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в эфире радио «Комсомольская правда» резко раскритиковал высказывания двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявив, что они сильно напоминают риторику покинувших страну спортсменов и деятелей после начала спецоперации.