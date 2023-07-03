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Следком Ямала: в Новом Уренгое организована проверка дома для переселенцев из аварийного жилья

Следком Ямала: в Новом Уренгое организована проверка дома для переселенцев из аварийного жилья

Следователи в Новом Уренгою проверяют информацию о возможной угрозе для жизни и безопасности жильцов новостройки по улице Сибирской, сообщает следственное управление СКР по ЯНАО,Следователи в Новом Уренгою проверяют информацию о возможной угрозе для жизни и безопасности жильцов новостройки по улице Сибирской, сообщает следственное управление СКР по ЯНАО, «В эфире одного из региональных телеканалов вышел сюжет о том, что в Новом Уренгое нарушены жилищные права граждан, переселенных из аварийного жилья в новостройку.

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