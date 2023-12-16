Американка продала дом, чтобы поехать в круиз, который отменили

Несмотря на все случившееся, женщина старается не терять оптимизма. Кери Уитман из Цинциннати продала свой дом с четырьмя спальнями и другое имущество, чтобы внести залог за билет в размере 185 000 долларов.
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