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Закон, порядок, государство

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Военнослужащим инженерных войск группировки войск «Запад», отличившимся в ходе СВО, вручены государственные и ведомственные награды

Военнослужащим инженерных войск группировки войск «Запад», отличившимся в ходе СВО, вручены государственные и ведомственные награды

Награды военнослужащим вручил начальник инженерных войск группировки войск «Запад». .

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Комментарии
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Амара Карпова
Наши КРАСАВЦЫ❤️😍😘
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