Происшествия

5 подписчиков

Сотрудники полиции задержали в Московской области подозреваемого в попытке сбыта более двух килограммов мефедрона

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх