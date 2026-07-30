Турэксперт Арутюнов: отдых в Турции подешевеет в сентябре

Турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал, какие зарубежные направления могут подешеветь осенью. В беседе с НСН он отметил, что в сентябре снизятся цены на отдых в Турции, поскольку её отели недополучили часть европейских туристов.
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