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Турэксперт Арутюнов: отдых в Турции подешевеет в сентябре

Турэксперт Арутюнов: отдых в Турции подешевеет в сентябре

Турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал, какие зарубежные направления могут подешеветь осенью. В беседе с НСН он отметил, что в сентябре снизятся цены на отдых в Турции, поскольку её отели недополучили часть европейских туристов.

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