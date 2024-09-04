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Салатики вместо мяса и деликатесов: чем кормят журналистов на ВЭФ?

Салатики вместо мяса и деликатесов: чем кормят журналистов на ВЭФ?

Стартовало самое долгожданное и масштабное мероприятие сентября – IX Восточный экономический форум. Организаторы удивляли гостей чем могли: торжественное открытие, тематические выставочные павильоны, песни, танцы, аниматоры… и еда.

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