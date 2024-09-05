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Алаудинов: Россия уже победила в СВО

Алаудинов: Россия уже победила в СВО

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своём Telegram-канале, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции (СВО).

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ВЛ
Валентина Лтвяк
Спасибо Вам, воины наши славные! земной поклон защитникам Отечества! В условиях предательства генералов МО,  саботажа и вредительства пятой колонны,  воровства,взяточничества, только  Вами, с   Божией помощью    остановлены и отступают враги рода человеческого Российские воины непобедимы, Возвращайтесь с Победой живыми и здоровыми. Вас ждет любовь народа и к сожалению война с внутренними врагами с которыми, без вашего участия простым людям не справится. Победа всегда с нами.
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