Алаудинов: Россия уже победила в СВО

ВЛ

Валентина Лтвяк

Спасибо Вам, воины наши славные! земной поклон защитникам Отечества! В условиях предательства генералов МО, саботажа и вредительства пятой колонны, воровства,взяточничества, только Вами, с Божией помощью остановлены и отступают враги рода человеческого Российские воины непобедимы, Возвращайтесь с Победой живыми и здоровыми. Вас ждет любовь народа и к сожалению война с внутренними врагами с которыми, без вашего участия простым людям не справится. Победа всегда с нами.