В Казани задержан приверженец нацистской идеологии

Центром по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с сотрудниками пограничного контроля «Казань-Аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению в потоке мигрантов лиц, являющихся приверженцами нацистской идеологии, а также пособников и членов различных экстремистских и террористических организаций.
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