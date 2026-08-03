Шпион нашелся в России

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова за шпионскую деятельность и содействие запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свободная Россия"».
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