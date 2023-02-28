Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь.
Популярные статьи
- «То, что происходит с Петербургом, абсолютно унизительно»: Евгений Пригожин прокомментировал назначение родственницы Порошенко директором Манежа
- «Где вы видели, чтобы так воевали?!» Зюганов обрушился с критикой на властную элиту за саботаж поручений Путина
- Немцы преподали урок всем врагам России. С помощью танка и роз
Свежие комментарии