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В ДТП погибли два игрока вологодской «Чайки» – 2010 и 2011 годов рождения: «Водителю либо стало плохо за рулем, либо он уснул, тормозного пути не было»

В субботу два хоккеиста команды из поселка Шексна ушли из жизни в результате ДТП в Вологодской области.

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