Страна и люди
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Страна и люди

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Горемыкин вручил госнаграды отличившимся при освобождении Угледара бойцам

Горемыкин вручил госнаграды отличившимся при освобождении Угледара бойцам

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Восток», отличившимся при освобождении населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики.

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