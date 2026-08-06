Hermeus впервые испытала сброс полезной нагрузки с экспериментального сверхзвукового беспилотника / © Hermeus Испытания состоялись на полигоне в штате Нью-Мексико в рамках программы Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities (HyCAT), реализуемой Управлением оборонных инноваций Министерства обороны США.
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