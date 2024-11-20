Военные США отказались от комментариев по атаке ВСУ на Брянскую область

У военного ведомства США нет комментариев по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам в Брянской области с использованием переданных Киеву американский дальнобойных тактических ракет ATACMS.
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