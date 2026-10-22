Его фирменное выражение "вечно недовольной" мордочки и осторожные повадки покорили соцсети, а теперь очаровывают и зарубежных гостей На выставке China Licensing Expo 2026 в Шанхае открылся стенд "Культура Москвы", главным героем которого стал знаменитый манул Тимофей из столичного зоопарка.
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