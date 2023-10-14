Раскрыта тайна кардинальных перемен в дизайне нового кросс-купе BMW X2

BMW Х2 второго поколения стал гораздо крупнее прежней модели и превратился из хэтчбека в кросс-купе. Прибавив в длину сразу 194 миллиметра, автомобиль обрёл более стремительный профиль и стал подозрительно похож на кроссовер BMW Х4, который в нынешнем поколении G02, к слову, выпускается ещё с 2018 года.