Собянин: Дворец культуры завода «Серп и Молот» станет современным арт-кварталом

Во Дворце культуры завода «Серп и Молот» начинается реставрация Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале реставрационных работ в дворце культуры, расположенном на территории завода «Серп и Молот» в столице.
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