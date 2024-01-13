Дорога в Россию закрыта: челябинские приставы выгнали более 20-ти мигрантов

Алатырка

А должны были вышвырнуть 2000000 как минимум. И их баб замотанных в тряпки и аксакалов с выводками сранчи-ленивых, прожорливых, не имеющих понятия о чести иидостоинтве, тупых, наглых и хитрых. Все же помнят, как они гнали русских в 90-е? Убивали, резали, терзали, вышвыривали. Пянж красный был от крови. Пришла очередь отдавать долги!