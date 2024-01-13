Силовики провели спецоперацию в начале 2024 года.К борьбе с нелегальной миграцией подключаются судебные приставы.
Дорога в Россию закрыта: челябинские приставы выгнали более 20-ти мигрантов
Комментарии
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Русский Империалист
Это капля в океане. Выгнали 100 голов, приедут 3 млн., как хотят Решетников, Титов и Ко. 🇷🇺😡
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18 час.
Алатырка
А должны были вышвырнуть 2000000 как минимум. И их баб замотанных в тряпки и аксакалов с выводками сранчи-ленивых, прожорливых, не имеющих понятия о чести иидостоинтве, тупых, наглых и хитрых. Все же помнят, как они гнали русских в 90-е? Убивали, резали, терзали, вышвыривали. Пянж красный был от крови. Пришла очередь отдавать долги!
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10 час.
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