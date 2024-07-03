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США назвали условие для увеличения дальности ударов ВС Украины по России

США назвали условие для увеличения дальности ударов ВС Украины по России

На слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям помощник госсекретаря по Европе Джеймс О’Брайен заявил, что США разрешат Украине вести огонь на большее расстояние в случае, если Россия попытается расширить конфликтную территорию.

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