США назвали условие для увеличения дальности ударов ВС Украины по России

На слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям помощник госсекретаря по Европе Джеймс О’Брайен заявил, что США разрешат Украине вести огонь на большее расстояние в случае, если Россия попытается расширить конфликтную территорию.
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