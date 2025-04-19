Экс-главред российской версии Playboy признал вину по эпизоду мошенничества

Экс-главред российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, которому инкриминируется пять эпизодов мошенничества, признал вину по одному из них, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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