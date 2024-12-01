Секта самоубийц готовит конец света. Американский "король конспирологии" раскрыл карты глобалистов

Создатель интернет-проекта InfoWars и ведущий Алекс Джонс в интервью блогеру-русофилу Джексону Хинклу выдвинул свою версию развития событий в Штатах, где в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа его противники решили взвинтить ставки на третью мировую до максимального уровня.