Сила в правде
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Сила в правде

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Секта самоубийц готовит конец света. Американский "король конспирологии" раскрыл карты глобалистов

Секта самоубийц готовит конец света. Американский "король конспирологии" раскрыл карты глобалистов

Создатель интернет-проекта InfoWars и ведущий Алекс Джонс в интервью блогеру-русофилу Джексону Хинклу выдвинул свою версию развития событий в Штатах, где в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа его противники решили взвинтить ставки на третью мировую до максимального уровня.

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