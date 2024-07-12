Гений про злодейства Кучно как пошли иноагенты, вы заметили? Только-только арестовали Иоланду, и она уже по этому поводу радостно высказалась, как следствие заявило ходатайство о заочном аресте нашей Танюшки Лазаревой, которая все время пьет и веселится.
Таню тоже арестовали
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Дура наби.. налитая.
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21 час.
Sergiy Che
"Почему? Все просто - власть ее боится." © - Прям представил ВВП который глядя в сие опухшее личико говорит: - "ой баюс-баюс-баюс!!" 😆
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21 час.
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