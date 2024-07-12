Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Ты же в этой теме с этой новостью " согласился. Так пришел сюда гадить и развоить срач.  Ты сколько за свой срач дене...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...
  • Надежда
    Если мэр занимается такими делами, значит, он глуп до безобразия, ведь умный человек понимает, что недоброжелатели об...«Красавчик и шалу...
  • Natalija Osminina
    Еще посмеши народ своими "знаниями". И по ЦБ и про Сбер и про меня. Когда Набиуллина приехала в МВФ в Вашингтон с лек...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...

Таню тоже арестовали

Таню тоже арестовали

Гений про злодейства Кучно как пошли иноагенты, вы заметили? Только-только арестовали Иоланду, и она уже по этому поводу радостно высказалась, как следствие заявило ходатайство о заочном аресте нашей Танюшки Лазаревой, которая все время пьет и веселится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИН
Ирина Некрасова
Дура наби.. налитая.
Ответить
21 час.
Sergiy Che
&quot;Почему? Все просто - власть ее боится.&quot; © - Прям представил ВВП который глядя в сие опухшее личико говорит: - &quot;ой баюс-баюс-баюс!!&quot; 😆
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх