Путин в приветствии Гайдаровскому форуму отметил важность анализа новых научных тенденций

Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам Гайдаровского форума, который открывается в РФ 13 января, отметил важность закрепления прошлых результатов по преодолению экономических проблем для устойчивого развития страны.
Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам Гайдаровского форума, который открывается в РФ 13 января, отметил важность закрепления прошлых результатов по преодолению экономических проблем для устойчивого развития страны.
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