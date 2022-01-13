Вечерняя Москва

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Путин в приветствии Гайдаровскому форуму отметил важность анализа новых научных тенденций

Путин в приветствии Гайдаровскому форуму отметил важность анализа новых научных тенденций

Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам Гайдаровского форума, который открывается в РФ 13 января, отметил важность закрепления прошлых результатов по преодолению экономических проблем для устойчивого развития страны.

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