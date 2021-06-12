Дети живут с бывшей свекровью: «Не тащить же их за собой в нищету»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяДети живут с бывшей свекровью: «Не тащить же их за собой в нищету» – Мне сегодня на работе сказали, что я – "воскресная мама"! – грустно рассказывает тридцатилетняя Катя.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaЭто жизнь. Золушки из понаехавшей не получилось.LLuidmilaЭто жизнь. Золушки из понаехавшей не получилось.Лариса СергеевнаНадо было сразу забирать. Не она первая, не она и последняя. А теперь уже не вариантАлександра ИвановаУж поклонилась бы свекрови в ноги за такое отношение к детям. Если сама не может создать нормальных условий жизни для себя, то пусть дети живут в человеческих условиях. Ей же разрешают видеться с детьми. Детей против нее не настраивают, детям не игрушки от мамы нужны, а чтобы она просто к ним приехала и погуляла с ними, поговорила, поиграла. Чтобы они чувствовали от нее любовь и внимание. Пусть ни в коем случае не забирает к себе детей, а молится за здоровье свекрови, чтобы у той хватило сил довести детей до института и весь институт их еще держать у себя, а дальше уже, как сложится. Там уже они будут взрослые и сами о себе смогут заботиться.Татьяна ХХХХитрая свекровь и семью развалила, и детей отобрала. Пригласила бы бывшую сноху к себе, с детьми жить, раз добрая такая. Надо было, конечно, сразу с детьми не разлучаться, сейчас уже сложнее, чуть позже - совсем невозможно.Лариса СергеевнасогласнаЕвгения ШпиндовскаяВообще-то муж обязан платить алименты на двоих детей. Все же плюсом к ее зарплате. А взять к себе бывшую невестку свекровь и не собиралась, если она ей изначально не нравилась и она приложила усилия к разводу сына. Дети потом будут убеждены, что правда на стороне бабушки и папы, а мама абсолютно никчемное существо. Ситуация, конечно, аховая. Это только в кино в сериалах тут же появляется богатый мужчина, который влюбится и в бедняжку и в ее детей. В жизни всё не так. Скорее всего детей она потеряет. Очень грустно, но...LLuidmilaпо факту ведь так и есть, в этой ситуации мама - самое слабое звено.Комментировать
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