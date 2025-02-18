Во Франции разгорается скандал из-за подарков зэкам на День святого Валентина

В тюрьме Конде-сюр-Сарт заключенным на 14 февраля подарили сеансы массажа.Глава французского Министерства юстиции Жеральд Дарманен оказался недовольным после того, как узнал, как прошли праздничные мероприятия для заключенных в одной из тюрем.
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