Во Франции разгорается скандал из-за подарков зэкам на День святого Валентина

В тюрьме Конде-сюр-Сарт заключенным на 14 февраля подарили сеансы массажа.Глава французского Министерства юстиции Жеральд Дарманен оказался недовольным после того, как узнал, как прошли праздничные мероприятия для заключенных в одной из тюрем.