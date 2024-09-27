Цивилев: запасов нефти на арктическом шельфе РФ хватит на 32 года

Разведанных запасов нефти на шельфе Арктики хватит на 32 года, а запасов газа больше чем на 130 лет. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках «Российской энергетической недели — 2024».
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