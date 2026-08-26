В центральный аппарат ведомства будет доложено о результатах расследования обстоятельств ДТП в Калужской области

В сюжете правовой программы на федеральном телеканале обсуждалось судебное рассмотрение уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Калужской области, произошедшем в январе 2024 года, в результате которого пострадали несколько человек.
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