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Смолов об РПЛ: «Зенит» все равно претендент номер один, заберет свои очки. Они реально в порядке, «Динамо» их обыграло не без доли везения»

Смолов об РПЛ: «Зенит» все равно претендент номер один, заберет свои очки. Они реально в порядке, «Динамо» их обыграло не без доли везения»

«Зенит» все равно претендент номер один. У них много качественных игроков, с ними рядом никто не стоит.

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