Не первый раз краснодарцы задаются вопросом: может, скинуться и на свои деньги трамвай построить? 🤔.
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Не первый раз краснодарцы задаются вопросом: может, скинуться и на свои деньги трамвай построить? 🤔.