Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про их деловые отношения

Ирина Болгар, которая представляется матерью трех детей основателя Telegram, отреагировала на пост бывшего пресс-секретаря Павла Дурова Георгия Лобушкина и заявила, что публикует архивные фото в ответ на "бессовестную ложь про деловые отношения" с бизнесменом.