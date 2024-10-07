Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про их деловые отношения

Ирина Болгар, которая представляется матерью трех детей основателя Telegram, отреагировала на пост бывшего пресс-секретаря Павла Дурова Георгия Лобушкина и заявила, что публикует архивные фото в ответ на "бессовестную ложь про деловые отношения" с бизнесменом.
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