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ФСБ рассекретила документы о злодеяниях немецких фашистов под Сталинградом

ФСБ рассекретила документы о злодеяниях немецких фашистов под Сталинградом

Управление Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области рассекретило архивные документы, в которых содержатся сведения о злодеяниях немецких фашистов на территории региона в период Великой Отечественной войны.

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