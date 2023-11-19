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Книги о Македонском

Сегодня мы продолжаем рассматривать исторические книги, посвященные Александру Македонскому с точки зрения их значения, не столько как источников, рассказывающих о самом Александре, сколько в качестве объектов изучения… средневековой культуры и искусства.

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