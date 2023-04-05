Folha: Болсонару дал свидетельские показания о драгоценностях из Саудовской Аравии

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в свидетельских показаниях по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году, заявил, что узнал об их существовании спустя 14 месяцев и пытался избежать "дипломатических затруднений".