Газета.ру

8 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Чистяков
    А с  Зеленским теперь кто-нибудь пойдет на переговоры ? Да и он пешка в руках США о чем можно говорить с шестеркой ?!SCMP: Зеленский д...
  • Тамара Фролова
    Да в Сербии то вроде не он отменил, а его отменили.СМИ: на Кипре эва...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Похоже, бабка таки допиз..ца!Генпрокуратуру пр...

Folha: Болсонару дал свидетельские показания о драгоценностях из Саудовской Аравии

Folha: Болсонару дал свидетельские показания о драгоценностях из Саудовской Аравии

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в свидетельских показаниях по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году, заявил, что узнал об их существовании спустя 14 месяцев и пытался избежать "дипломатических затруднений".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх