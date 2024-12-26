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  • Silver Kont
    А хули нам жидовские неурядицы, у нас здесь свои заморочки, черножопая мразота опустила уровень жизни ниже некуда...На фоне череды во...
  • igor kim
    Сталин был вождем народа. А у нас сейчас есть такой вождь и как долго может существовать страна без такого вождя?Народный вождь
  • Eduard
    И живут же такик твари,всё не подохнут!🇰🇬🇺🇸 В каждой...

🇷🇺🛩Российские операторы БпЛА 3 общевойсковой армии «Южной» группировки войск вычислили и уничтожили боевиков ВСУ на Северском направление💥 #ВСРФ #3ОА #Птички #БпЛА #Поражение #СВО.

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