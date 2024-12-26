🇷🇺🛩Российские операторы БпЛА 3 общевойсковой армии «Южной» группировки войск вычислили и уничтожили боевиков ВСУ на Северском направление💥 #ВСРФ #3ОА #Птички #БпЛА #Поражение #СВО.
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🇷🇺🛩Российские операторы БпЛА 3 общевойсковой армии «Южной» группировки войск вычислили и уничтожили боевиков ВСУ на Северском направление💥 #ВСРФ #3ОА #Птички #БпЛА #Поражение #СВО.
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