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В России резко подорожали технические яблоки

В России резко подорожали технические яблоки

Стоимость так называемых технических яблок выросла в России на фоне рисков неурожая. Сентябрьские контракты на используемое для производства напитков сырье резко подорожали, при этом производители стремятся реализовывать в рознице даже плоды со сниженными внешними характеристиками, на фоне чего создаются риски их нехватки в дальнейшем, пишет «Коммерсантъ».

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