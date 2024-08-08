В России резко подорожали технические яблоки

Стоимость так называемых технических яблок выросла в России на фоне рисков неурожая. Сентябрьские контракты на используемое для производства напитков сырье резко подорожали, при этом производители стремятся реализовывать в рознице даже плоды со сниженными внешними характеристиками, на фоне чего создаются риски их нехватки в дальнейшем, пишет «Коммерсантъ».