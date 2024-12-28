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Чем поразил Дзюба? Как на €3 млн собрать команду? Чему научил опыт в ЦСКА? Интервью о самом нескучном клубе РПЛ

Чем поразил Дзюба? Как на €3 млн собрать команду? Чему научил опыт в ЦСКА? Интервью о самом нескучном клубе РПЛ

Поговорили со спортивном директором «Акрона» Арамом Задояном.«Акрон» — главное открытие РПЛ-24/25. Частный клуб из Тольятти всего на шестой год существования прорвался в элиту и закончил первую часть сезона девятым.

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