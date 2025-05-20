Российский боец рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

Оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тоха заявил РИА Новости, что «мясные штурмы» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Зверево в ДНР, подразделения ВС России контролируют половину поселка и постепенно идут вперед.
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