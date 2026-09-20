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МОСИНФОРМ

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Движение временно перекрыто на некоторых улицах на юго-востоке Москвы

Движение временно перекрыто на некоторых улицах на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы действуют ограничения для транспорта. Закрыт проезд по улице Капотня, а также по Белореченской улице в направлении улицы Верхние Поля.

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