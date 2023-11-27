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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах хотел бы поиграть с Месси, Роналду или де Брюйне в одной команде

Салах хотел бы поиграть с Месси, Роналду или де Брюйне в одной команде

«Месси или Роналду, а если выбирать кого-то в АПЛ, то выберу де Брейне. У него есть видение, уверен, что он сможет найти меня и отдать пас в любом месте.

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