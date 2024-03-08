Обидная развязка: «Карабах» на 92-й минуте упустил победу над «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Карабах» с Андреем Лунёвым в составе на 92-й минуте упустил победу над «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, а «Аталанта» разошлась в гостях миром со «Спортингом» благодаря голевому пасу Алексея Миранчука.