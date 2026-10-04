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Несекретные материалы

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Без ограничений: почему Россия может потерять Крымский мост, но выиграть войну

Без ограничений: почему Россия может потерять Крымский мост, но выиграть войну

На пятом году спецоперации по помощи народу Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины Москва все-таки начала системно бить по мостам через Днепр, причем, непосредственно в Киеве.

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