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Царьград

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Ялта после атаки ВСУ: нет света и связи, поврежден жилой дом

Ялта после атаки ВСУ: нет света и связи, поврежден жилой дом

В ночь на 22 июля Ялта подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ , в городе начались перебои с электричеством, водой и связью.

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