Мирра Андреева поспорит с Ариной Соболенко за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Сергеева ТатьянаПодходит к своему логичному завершению Открытый Чемпионат Франции по теннису, участие в котором продолжает принимать Мирра Андреева.