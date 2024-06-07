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Мирра Андреева поспорит с Ариной Соболенко за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева поспорит с Ариной Соболенко за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева поспорит с Ариной Соболенко за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Сергеева ТатьянаПодходит к своему логичному завершению Открытый Чемпионат Франции по теннису, участие в котором продолжает принимать Мирра Андреева.

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