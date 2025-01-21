Регулятор одобрил заявку на регистрацию в США назального спрея для лечения депрессии

Федеральное управление США по надзору за рынком лекарственных препаратов и продовольствия (FDA) одобрило заявку на регистрацию первого и единственного назального препарата для лечения депрессии у взрослых.
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