Трассу Новосибирск - Омск перекрыли после смертельного ДТП

По информации Госавтоинспекции региона, смертельная авария произошла вечером 10 ноября. Водитель грузового автомобиля Foton на 1342 километре трассы «Иртыш» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом и иномаркой Lifan X60.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии