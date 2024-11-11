Трассу Новосибирск - Омск перекрыли после смертельного ДТП

По информации Госавтоинспекции региона, смертельная авария произошла вечером 10 ноября. Водитель грузового автомобиля Foton на 1342 километре трассы «Иртыш» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом и иномаркой Lifan X60.