Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Американская журналистка Кэндис Оуэнс объявила о намерении опубликовать материалы, доказывающие, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
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