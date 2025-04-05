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Царьград

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Европа увеличивает военные расходы: сравнение с холодной войной

Европа увеличивает военные расходы: сравнение с холодной войной

Генсек НАТО Марк Рютте сравнил рост военных расходов Европы с холодной войной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа требует от членов НАТО увеличить расходы до 5% ВВП, включая США, чтобы снизить зависимость от американской поддержки.

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