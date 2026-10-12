"Что делает Зеленский? Лупит и проталкивает": Украинцам расшифровали смысл слов Трампа про "пора менять президента"

Заявления Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского вышли на новый уровень жесткости. Президент США открыто потребовал проведения выборов на Украине, подчеркнув, что нынешний украинский лидер упустил множество шансов на мирное урегулирование.
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