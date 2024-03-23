Посол Крутой: Во время теракта в "Крокусе" гражданин Белоруссии получил тяжёлые ранения

Белорус находится в крайне тяжёлом состоянии из-за травм, полученных во время нападения на концертный зал в ПодмосковьеПо последним данным, 115 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести после теракта в "Крокус Сити Холл".
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